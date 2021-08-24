Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Полиция не нашла взрывного устройства в Мосгорсуде

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Информация о заложенном в Мосгорсуде взрывном устройстве оказалась ложной, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

"Взрывного устройства не обнаружено. Суд приступил к работе в штатном режиме", - сказал он.

Письмо с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в Мосгорсуд во вторник. Работа суда была приостановлена, более 850 сотрудников и посетителей основного и апелляционного корпусов были эвакуированы.

Мосгорсуд Москва Валерий Лазарев

Новости по теме

Новости

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках

Собянин предложил отменить обязательное ношение учителями масок на уроках
Пандемия коронавируса

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

В Москве выявлены минимальные с 10 марта 1105 заболевших COVID-19

Мосгорсуд эвакуируют из-за сообщения о взрывном устройстве

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Виртуальная карта "Тройка" появится в сервисе Samsung Pay

Конфликтом в театре Ермоловой займется Общественный совет при Минкультуры

Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Шесть журналистов задержаны во время одиночных пикетов у здания ФСБ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');