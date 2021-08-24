Полиция не нашла взрывного устройства в Мосгорсуде

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Информация о заложенном в Мосгорсуде взрывном устройстве оказалась ложной, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Валерий Лазарев.

"Взрывного устройства не обнаружено. Суд приступил к работе в штатном режиме", - сказал он.

Письмо с сообщением о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в Мосгорсуд во вторник. Работа суда была приостановлена, более 850 сотрудников и посетителей основного и апелляционного корпусов были эвакуированы.