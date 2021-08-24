Собянин и Шойгу договорились расширить патриотический центр "Авангард"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал учителям, что согласовал с министром обороны Сергеем Шойгу строительство новой очереди учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в парке "Патриот" в Кубинке.

Мэр напомнил, что центр способен принять в год 14 тысяч москвичей и 14 тысяч жителей Подмосковья. Ранее сообщалось, что в нем могут одновременно разместиться 600 человек.

"Мы договорились с министром обороны построить еще одну очередь, таким образом увеличив квоту Москвы до 20 тысяч детей, это практически половина всех ребят, которые проходят ежегодные сборы. Дальше посмотрим, как развивать", - сказал он.

Говоря о военно-патриотическом воспитании, Собянин отметил, что оно, как и воспитание в целом, "должно происходить на базе самой школы, и не только профильные педагоги, но и все педагоги должны им заниматься, это неотъемлемая часть учебного процесса".

"Тем не менее, какие-то общие городские проекты будут развиваться", - добавил он.

Мэр также сообщил учителям и директорам школ, что власти Москвы с 1 января проиндексируют подушевое финансирование для школ, это будет заложено в бюджете региона на 2022 год.

Собянин и Шойгу, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в сентябре 2019 года подписали соглашение о строительстве детского лагеря "Авангард" в парке "Патриот" на деньги Москвы и Подмосковья. В лагере организована круглогодичная начальная военная подготовка для юнармейцев. Лагерь открылся в 2020 году.