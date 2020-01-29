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В парке "Патриот" в сентябре откроют военно-патриотический лагерь для школьников

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Подмосковье на базе парка "Патриот" откроют военно-патриотический лагерь "Авангард" для старшеклассников, сообщили в пресс-службе первого вице-премьера региона Ольги Забраловой.

Предполагается, что лагерь будет принимать в год до 30 000 детей от 15 лет из Москвы и Подмосковья, объявил губернатор области Андрей Воробьев. Там они будут "получать интересные и полезные навыки, а также знакомиться друг с другом", уточнил чиновник.

Лагерь стал совместным проектом администрации региона, мэрии Москвы и Минобороны.

Первая смена лагеря начнет свою работу с 1 сентября.

Соглашение о строительстве лагеря на деньги Москвы и Подмосковья в сентябре подписали Воробьев, мэр Сергей Собянин и министр обороны Сергей Шойгу. Сообщалось, что в лагере юнармейцы смогут в течение круглого года проходить начальную военную подготовку. Также там будут готовить военное духовенство и сестер милосердия для госпиталей.

На участке 25 га предполагалось построить двухэтажный учебный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовая, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения. В центре будет учебная база, пейнтбольный центр, центр для стрельбы, музеи и современная военная техника. Лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек.

Патриот Авангард Андрей Воробьев Москва Московская область

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