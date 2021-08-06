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Международные резервы РФ в июле выросли до $601 млрд

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июле 2021 года увеличился на $9,258 млрд, или на 1,6%, до $601,003 млрд с $591,745 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

Определяющими факторами динамики резервов в июле были рост цен на золото и операции по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Стоимость монетарного золота в резервах в июле увеличилась на $4,434 млрд, или на 3,4%, до $134,874 млрд, его доля в резервах выросла до 22,4% с 22,0%.

В январе-июле 2021 года резервы увеличились на $5,229 млрд, или на 0,9%, с $595,774 млрд на 1 января.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

ЦБ РФ

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