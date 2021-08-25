В Москве заработал центр услуг для креативного бизнеса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Первый в Москве центр услуг для креативного бизнеса начал работу в среду, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Сегодня на территории "Винзавода" открылся первый центр услуг для креативного бизнеса. Он предназначен и для действующих предпринимателей, и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере", - привели слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

В центре, как уточняется, предпринимателям помогут составить пакет документов для открытия своего дела или получения финансовых мер поддержки от властей. Также здесь можно узнать информацию о программах обучения, подобрать площадку для бизнеса, принять участие в образовательных проектах.

В Москве работает 17 центров услуг для бизнеса. В среду в столице открылся специализированный центр для представителей креативной индустрии.

По подсчетам городских властей, число представителей этой индустрии в Москве составляет около 500 тыс. человек.