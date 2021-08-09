Гендир АНО "Россия - страна возможностей": Мы хотим создать фактически IT-профсоюз!

Алексей Комиссаров рассказал, как "Цифровой прорыв" работает в качестве социального лифта для IT-кадров.

Алексей Комиссаров Фото: Пресс-служба

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - С 20 по 22 августа в рамках третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв" состоится хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент", участникам которого предлагается найти решение кейсов для компаний и государственных органов.

Регистрация на хакатон завершается 13 августа.

В преддверии хакатона мы пообщались с гендиректором АНО "Россия – страна возможностей" Алексеем Комиссаровым о том, зачем нужен "Цифровой прорыв", чего удалось добиться за несколько лет его существования и к какой цели стремятся его организаторы.

- Расскажите о главных целях конкурса "Цифровой прорыв"? Что по итогам хакатона получают участники, партнеры, общество?

- Главные цели конкурса напрямую связаны с миссией АНО "Россия – страна возможностей" – обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, выявление и поддержка талантов, создание эффективных социальных лифтов в России. Благодаря "Цифровому прорыву" наши участники получают большие возможности: проверить и улучшить cвой уровень компетенций, оценить как навыки командного взаимодействия, так и личный вклад в IT-проект, предложить прорывное решение реальной проблемы, познакомиться с лучшими отраслевыми экспертами, обменяться опытом с другими участниками, выиграть призы, войти в кадровый резерв и получить интересное карьерное предложение. IT-отрасль – это двигатель цифровой экономики нашей страны. Сейчас как никогда для нее важны сильные кадры.

С помощью хакатонов "Цифрового прорыва" государственные органы, крупные корпорации, общественные организации, компании малого и среднего бизнеса за предельно короткий срок – 48 часов – получают десятки решений своей проблемы. Так, участники сезона 2020 года разработали за все хакатоны сезона более 1 600 прикладных IT-решений для заказчиков, а также более 4000 решений в рамках Чемпионата "Цифрового прорыва".

Ежегодно "Цифровой прорыв" объединяет на своей площадке студентов профильных вузов, технологических предпринимателей, представителей федеральных и региональных органов власти, специалистов в сфере цифровых технологий. В 2019 году финальный хакатон "Цифрового прорыва" стал самым масштабным соревнованием IT-специалистов в мире и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Одновременно у нас на площадке работали свыше 3000 IT-специалистов из 77 регионов России.

Глобальной целью конкурса является создание культуры IT-сообщества за счет продвижения лучших участников, а также формирования соревновательной и неформальной атмосферы на мероприятиях. Мы хотим создать фактически IT-профсоюз!

- В 2021 году "Цифровой прорыв" проходит уже в третий раз. Как изменился проект за это время, ведь часто бывает, что практика оказывается богаче любых планов? Он достигает изначальных целей, и остались ли они неизменными, или появились новые, а какие-то утратили актуальность? Проявились ли какие-то эффекты, на которые вы не рассчитывали изначально?

- В проекте произошло много изменений, и это неслучайно. Каждый год мы собираем обратную связь, анализируем запросы участников и потребности заказчиков и стараемся учесть их в новом сезоне. Так, мы отказались от привязки полуфиналов к федеральным округам, полного офлайна и работы с лабораторными кейсами. Мы не хотим делать "конкурс ради конкурса" – мы нацелены на максимальное внедрение решений.

В этом году хакатоны привязаны не к федеральным округам, как раньше, а к отраслям и секторам экономики, что позволяет сделать решения применимыми на практике и сконцентрированными в одном полуфинале.

Также в этом году "Цифровой прорыв" запустил сеть региональных IT-хабов – включённых в систему проекта и соответствующих стандартам оргкомитета точек притяжения IT-специалистов. Это коворкинг-зоны, работающие во время проведения хакатонов по всей стране. Региональные IT-хабы позволяют принять очное участие в хакатонах в дни их проведения ограниченному количеству участников-конкурсантов, трекеров и экспертов, представителей региональных органов исполнительной власти и партнеров из числа проживающих в регионе и заранее записавшихся для очного участия.

Теперь участникам предлагаются кейсовые задания 3 типов: технические, управленческие и data-кейсы. Результатом решения технического кейса является код, управленческого – концепция, дорожная карта или стратегия. Мы вводим такой подход специально для государственных партнёров, которым часто интересно получить решения управленческие, но разработанные специалистами сферы цифровой экономики – участниками конкурса. В свою очередь, в data-кейсе решение строится на выработке алгоритмов для больших данных.

Мы поняли, что благодаря хакатонам не только появляются решения для компаний, но и рождаются идеи новых проектов, которые могут перерасти в полноценные стартапы. Поэтому в рамках конкурса 2021 года проходят 2 акселератора. Первый уже завершился, в нём принимали участие победители прошлого сезона, а второй будет предназначен для тех конкурсантов, которые покажут хорошие результаты на полуфиналах текущего сезона.

В 2020 году в конкурсе приняли участие более 450 технических и отраслевых экспертов. В 2021 году мы работаем над формированием сильного экспертного сообщества, внедряем систему кросс-оценки деятельности экспертов со стороны участников и трекеров. Система рейтинга экспертов поможет выделить по результатам третьего сезона лучших экспертов конкурса.

Ещё в этом году мы запустили Летнюю школу – бесплатную программу обучения для учащихся 8-10 классов со всей страны. Школьники со всей России учились программировать, осваивали основы искусственного интеллекта, а также работали над созданием автоматической системы распознавания полярных медведей по снимкам с самолёта.

- Одна из декларируемых целей конкурса – ускорить процессы цифровой трансформации в разных отраслях экономики и социальной сферы. Насколько формат хакатонов помогает достижению этой цели? Можно ли считать, что участники могут за 2 дня предложить решение проблемы, которое искали годами?

- Безусловно, конкурс способствует ускорению процессов цифровизации, созданию новых цифровых проектов и повышению вовлеченности IT-специалистов. Конечно, участники за 2 дня не могут создать готовое к внедрению решение, но предложить множество гипотез и подготовить перспективный прототип вполне реально. Заказчики получают десятки решений по своей задаче, а это десятки совершенно разных подходов к проблеме. Наконец, они могут внедрить лучшие из них и нанять крутых специалистов. Это, действительно, позволяет качественно изменить многие процессы цифровой трансформации.

- Расскажите о наиболее ярких случаях внедрений решений участников предыдущих хакатонов? Интересны в равной степени как решения для бизнеса, так и для государства.

- Таких решений немало, поделюсь самыми интересными из недавних. Участники нижегородской команды AVM Technology разработали приложение GoSpeak, которое благодаря VR-технологиям делает изучение иностранного языка увлекательным. Команда Digital Cats сделала корпоративный портал для идей и предложений сотрудников "Газпромбанка". Project pack доработала умного цифрового почтового ассистента для "Сбера": сервис сокращает время на прочтение почты и ответы на шаблонные письма за счёт алгоритмов приоритезации писем и удобного интерфейса. Команда "НЕО" создала сервис для Yoloco, который даёт оценку качества рекламных публикаций в социальных сетях. "Graphometrica" разрабатывает интерактивный дата-атлас инновационных компаний Дона для Агентства инноваций Ростовской области. Команда "InfoLabs" создала платформу для коммуникации жителей и органов власти Алтайского края. А девушки-курсанты (команда "Факультет связи" из Перми) совместно с "Цифровым прорывом" внедряют сервис для упрощения трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья на платформе "Абилимпикс". Очень много талантливых ребят с креативными решениями и идеями!

- В 2020 году из-за вынужденных ограничений вы перенесли часть хакатонов в онлайн. В этом году присутствует микс-формат. Эффективнее ли это по сравнению с традиционными офлайн-хакатонами 2019 года?

- Такой формат эффективнее и удобнее как для участников, так и для партнёров. С одной стороны, команды могут работать из разных уголков страны над одной задачей благодаря дистанционному формату. С другой, участники могут приехать в один из IT-хабов и поработать офлайн – именно в таких коворкингах можно в полной мере прочувствовать атмосферу хакатона.

- Участники "Цифрового прорыва" – какие они? У многих невовлеченных в "хакатонное движение" участников IT-отрасли, а тем более представителей нецифрового бизнеса есть ощущение, что хакатон – это студенческий формат. Участвуют ли в конкурсе уже состоявшиеся профессионалы, руководители своих IT-бизнесов? В чём мотивация разных участников хакатонов? Может быть, кстати, вспомните тех, кто из участников вам особенно запомнился лично и почему?

- Это стереотип, что в хакатоне участвуют только студенты и начинающие специалисты. Сильная команда – это та, в которой есть разнопрофильные специалисты разного уровня и возраста. В хакатонах "Цифрового прорыва" принимают участие разработчики уровня middle и senior, основатели стартапов, команды агентств и студий, команды специалистов корпораций, состоявшиеся представители других профессий разных возрастов. К примеру, отмечу 23-летнюю Ольгу Лавриченко, которая, ещё будучи студенткой, со своей командой разработала сервис для оценки качества рекламных публикаций в социальных сетях для Yoloco. На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках Наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей" в марте этого года Ольга призналась, что любит Россию и анализ данных. Также запомнился 78-летний Евгений Полищук, который в молодости работал на транзисторных ЭВМ. Во время EdTech-хакатона его команда удивила всех своим решением для геймификации образовательного процесса в "IT-школе Samsung".

- В этом году "Цифровой прорыв" активно задействует регионы. Как конкурс способствует развитию IT-сообщества в регионе и развивает кадры и цифровую экономику на местах?

- Действительно, cейчас к "Цифровому прорыву" активно подключаются регионы: мы видим всё больше и больше кейсов от региональных команд, но особенно хочу отметить нарастающие масштабы открытия новых IT-хабов. За все время проведения "Цифрового прорыва 2021" были запущены 30 региональных IT-хабов. Это полезно не только для нас, но и, в первую очередь, – для создания конкурентной IT-инфраструктуры на региональном и муниципальном уровнях. Мы хотим, чтобы сильные специалисты оставались в регионах, находили для себя интересных заказчиков и работу. Это ускорит цифровизацию на местах. Поэтому призываем региональные власти и локальных игроков активнее включаться в "Цифровой прорыв".

Сейчас в сфере цифровой экономики решающую роль играет самообразование и переподготовка. Высококлассные специалисты уже в университете начинают проходить различные онлайн-курсы и брать дополнительные программы по прокачке своих скиллов в цифре. Готовность к саморазвитию и получению новых навыков – те качества, которые будут востребованы на рынке труда в будущем.

- Проект поддерживают крупнейшие компании страны – Росатом, Ростелеком, Россети, Mail.Ru, Сбер и десятки других. Насколько стабилен состав основных партнёров? Какова обратная связь от бизнеса, в какой степени бизнес-заказчики удовлетворены результатами? Действительно ли они получают готовые решения и утоляют кадровый голод благодаря "Цифровому прорыву"? Этот вопрос особенно важен для нас ещё и потому, что впервые партнёром "Цифрового прорыва" стал "Интерфакс". Мы заявили на августовский хакатон по тематике коммуникаций и интернета собственный кейс в области искусственного интеллекта. Хотим, чтобы нам разработали генератор автоматического подбора названий для информационных сюжетов, состоящих из новостей по одной тематике, например "Олимпиада-2020", "Выборы в Госдуму-2021".

- У нас есть несколько постоянных партнёров, которые поддерживают конкурс. Госкорпорация "Росатом" выступает генеральным партнёром, "Транспортные инновации Москвы" и Accenture – официальные партнёры, Mail.ru Group – технологический партнёр. Другие кейсодержатели меняются от хакатона к хакатону. В этом году мы реализуем отраслевой подход, поэтому партнёр может выбрать релевантную тему и подать свой кейс. Отмечу, что у всех заказчиков разные запросы и ожидания, не все хотят или могут дорабатывать решения, но при отборе кейсов мы ориентируем их именно на реальное внедрение решений как конечную цель хакатона.

Заказчики отмечают, что сегодня практически все отрасли остро нуждаются в профессиональных IT-кадрах, обладающих всеми необходимыми цифровыми компетенциями, и хакатоны помогают решать эту масштабную задачу. Участие компаний в качестве постановщиков кейсов позволяет не только готовить и находить новые кадры, но и знакомить их с реальными задачами бизнеса.

Уверен, команды предложат большое количество интересных решений, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящие, а, возможно, и нанять талантливых специалистов.

Отдельно хочу отметить работу команды оператора конкурса РАЭК и поблагодарить куратора проектной команды Татьяну Голубовскую и директора РАЭК, руководителя проекта Сергея Плуготаренко. Ассоциация проводит большое количество отраслевых мероприятий, занимается аналитическими исследованиями, обладает широкой экспертизой в области цифровой экономики. Это помогает проводить каждый хакатон на самом высоком уровне.

- Если посмотреть на "Цифровой прорыв" в контексте других проектов платформы "Россия – страна возможностей", главный из которых – конкурс "Лидеры России" и его сателлиты, в чём принципиальные отличия? Он ("Цифровой прорыв") может считаться социальным лифтом для IT-кадров?

- Все проекты нашей платформы отличаются друг от друга: концепциями, задачами, партнёрами и многим другим. Но их объединяет главная цель – открыть новые возможности для каждого жителя нашей страны. Кроме того, мы всегда приветствуем различные коллаборации, которые случаются между проектами. Например, в этом году решение полуфиналистов "Цифрового прорыва" было интегрировано в платформу "Абилимпикс" – оно направлено на упрощение поиска работы для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Конечно, "Цифровой прорыв" – социальный лифт для IT-кадров. Это одна из главных целей проекта, и мы видим много примеров, когда наши участники успешно развивают свои IT-проекты, запускают стартапы, а также трудоустраиваются в крупные компании и финансовые организации. Также у нас есть амбассадоры – активные участники прошлых сезонов, люди, чью жизнь изменил конкурс или оказал на неё сильное влияние. Они не только остаются в периметре проекта, но и активно представляют интересы в регионах, запускают IT-хабы, выступают наставниками для новых участников, преподают талантливым школьникам курсы в рамках Летней школы. Это настоящее движение, которое будет расти и развиваться.

- На протяжении как минимум последних 15 лет в IT-отрасли существует проблема с миграцией квалифицированных IT-кадров за рубеж. Как на неё влияет "Цифровой прорыв", может ли он помочь с удержанием талантливых программистов внутри страны?

- Традиционно наши IT-специалисты считаются одними из самых лучших в мире – ежегодно они проявляют себя на международных конкурсах и олимпиадах. Специалисты в этой сфере давно востребованы по всему миру. Ситуация с пандемией предоставила им еще больше возможностей работать дистанционно. Тенденция на ближайшие годы понятна: молодые программисты и разработчики будут нарасхват и в госсекторе, и в крупных компаниях. Поэтому одна из ключевых задач государства – удержание лучших кадров в IT-секторе, создание для них комфортных условий труда.

В этой связи ключевая задача "Цифрового прорыва" – сформировать IT-сообщество внутри нашей страны. Мы считаем это важным шагом на пути к решению вопроса миграции талантливых кадров. Создание подобного "профсоюза" даст дополнительный импульс российским разработчикам к построению качественной инфраструктуры в России. Это послужит мощным инструментом консолидации мнений, разработке отраслевой позиции, поможет оперативно решать вопросы на разных уровнях. Кроме того, "Цифровой прорыв" значительно сокращает процесс коммуникации между талантливыми кадрами и лучшими работодателями страны. Здесь за 3 дня участники процесса не только знакомятся, но и могут наблюдать друг за другом "в действии". Работодатель видит, на что способен потенциальный сотрудник, а участники могут максимально подробно ознакомиться с продуктами заказчика.

На "Цифровом прорыве" уже зажглась не одна звезда российского IT, и я уверен, мы будем только наращивать темп.