Объявлены победители четвертого хакатона конкурса "Цифровой прорыв"

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - 22 августа 2021 года завершился четвёртый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвящённый креативным индустриям, коммуникациям и контенту. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

На хакатоне "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" были представлены 8 задач от следующих кейсодержателей: Госкорпорации "Росатом", ПАО "Ростелеком", компании Gallery, Группы "Интерфакс", Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, Министерства культуры Самарской области, фонда "Ульяновск – культурная столица", Федерации креативных индустрий и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).

На протяжении 48 часов 155 команд занимались решением кейсов из области креативных индустрий, 109 команд дошли до защиты проектов. Искусственный интеллект, цифровая трансформация, Design, Big Data, Web, Mobile — этим и другим задачам были посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их решения 148 специалистов (эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры).

"Хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" побил собственный рекорд "Цифрового прорыва" по развертыванию IT-хабов. Так офлайн-площадки конкурса работали в 19 регионах России: от Москвы до Благовещенска. Всего в хакатоне приняли участие специалисты из 68 регионов нашей страны. В пятёрку лидеров по количеству зарегистрированных на хакатон участников вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны "Цифрового прорыва-2021" уже превысило отметку в 30 000 человек", — отметил Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей".

"Этот хакатон стал не только экватором "Цифрового прорыва-2021", но и поставил рекорд по количеству регистраций: 5 727 зарегистрированных участников — это отличный показатель, который, уверен, будет только расти. Для меня лично и для всей команды проекта "Цифровой прорыв" стал больше, чем просто конкурсом. Это целый мир, экосистема, сообщество, которое объединяет удивительных и очень талантливых людей, которые обладают не только набором компетенций и знаний, но и сумасшедшей целеустремленностью и волей к победе. Уверен, вместе с вами мы делаем очень большое дело: строим мощную ИТ-державу, вдохновляем друг друга, задаём новую планку!" — подчеркнул Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв-2021".

"Этот хакатон был посвящён теме креативных индустрий. Сегодня темпы развития креативных индустрий в России не отстают от мировых лидеров. Но важно понимать, что для дальнейшего развития необходимо наращивать кадровый потенциал в этой области. И это не самая лёгкая задача. Креативные индустрии сегодня нуждаются в специалистах, которые могут работать на стыке технологий и креатива. Я уверен, участники этого хакатона доказали, что такие специалисты есть в нашей стране. И прекрасная новость: все участники могут до 15 сентября регистрироваться в экспресс-акселератор, который мы запустили в Ростове-на-Дону, и там доточить свой проект до идеала, а возможно, и получить инвестиции от бизнеса", — рассказал Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК.

Победителями кейса генерального партнёра конкурса — Госкорпорации "Росатом" — стали команды:

Мирные утки (Башкортостан) Центурион (Москва) electronic.risk (Саратовская область)

"Я очень рада за победителей! Позади три дня драйва, ожиданий, волнений, споров, новых идей на этом хакатоне. Вы все молодцы и победители, вы проделали колоссальную работу, показали высокую степень креатива, работу в команде и профессионализм. Для нас этот кейс очень важен. Более чем уверена, что эта задача будет тиражироваться в отрасли и за её пределами", — Дарья Тюльпа, ведущий эксперт по цифровым технологиям, АО "ТВЭЛ", Госкорпорация "Росатом".

Победителями кейса цифрового партнёра конкурса — ПАО "Ростелеком" — стали команды:

RealityGuys (Костромская область) Team-p (Пермский край) CyberBobs (Свердловская область)

"Это невероятно! Я поздравляю всех участников, потому что этот хакатон и есть та самая диджитализация и цифровизация. Это мероприятие проходит по всей стране. Здесь вы имеете возможность принимать полномасштабное участие и создавать классные и полезные цифровые сервисы. Самое главное: вы все — победители. То, что вы делаете, это и есть цифровой прорыв. Все ваши вложения — временные, умственные, креативные — это вложения, в первую очередь, в самих себя", — Игорь Готт, арт-директор ПАО "Ростелеком".

Победителями кейса компании Gallery стали команды:

HackTheHack (Свердловская область) SecurityBand (Самарская область) "Хакатонцкеры" (Московская область)

"Поздравляю всех участников с успешным прохождением ещё одного этапа такого важного федерального конкурса, как "Цифровой прорыв". Мы были рады принять участие и предоставить свой технологичный и важный для всей отрасли кейс для решения. Также горды тем, что он стал одним из основных кейсов прошедшего этапа. В таких конкурсах фактически нет победителей и проигравших — все большие молодцы. Некоторые из решений команд заслуживают отдельного внимания", — Марина Сурыгина, директор по digital стратегии и маркетингу Gallery.

Победителями кейса Группы "Интерфакс" стали команды:

[CLS][UNK][PAD][PAD] (Челябинская область) Coffee Science (Новгородская область) SlavSky (Москва)

"Вы уже попали в те самые новости, к которым на хакатоне стояла задача автоматически создавать заголовки сюжетов. Задачи такого рода постоянно расширяются: у "Интерфакса" уже более 20% новостей пишут алгоритмы. К решению ещё одной задачи — по автоматической генерации заголовков для новостных сюжетов — мы сегодня приблизились вместе с вами. Вы молодцы!" — Владимир Герасимов, первый заместитель генерального директора, Группа "Интерфакс".

Победителями кейса Nov.legend Министерства цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области стали команды:

AVM (Нижегородская область) "Индикатор медиа" (Белгородская область) EndRoad (Красноярский край)

"Это было вообще круто! Когда ребята показали решение, я представить себе не мог, что это можно сделать за хакатон. За то, как они подошли к кейсу, могу сказать просто: "Браво!", — Андрей Майоров, министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области.

Победителями кейса "Поехали!" Министерства культуры Самарской области стали команды:

Cache Invalidation (Москва) "Союз" (Самарская область) medin.cloud (Москва)

"Безумно рад находиться с вами на конкурсе. Хочу поблагодарить все команды — вы большие молодцы. То, что мы видели, это настоящее чудо цифровизации. Уверен, с таким потенциалом мы очень много добьёмся. Хочется верить, что Россия, действительно, страна возможностей. Во многом это справедливо благодаря таким всероссийским конкурсам", — Пётр Прокопенко, консультант управления развития туристской индустрии департамента туризма Министерства культуры Самарской области.

Победителями кейса "Контактор" фонда "Ульяновск — культурная столица" стали команды:

pro100.studio (Алтайский край) "Цифровая трансформация креативных кластеров" (Москва) Plannerix (Москва)

"Всем большое спасибо! Для меня это было откровение: 15 команд взорвали наши мозги. Мы бесконечно вам благодарны, мы вас всех приглашаем на открытие нашего креативного кластера. Думаю, с кем-то из тройки финалистов мы продолжим сотрудничество обязательно", — Татьяна Ившина, директор Фонда "Ульяновск – культурная столица".

Победителями кейса "КИНО" Федерации креативных индустрий и Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) стали команды:

Digital Verse (Москва) deepkotix (Санкт-Петербург) Kyber club (Чувашия)

"Это, как и всякий конкурс, немножко лотерея. Но важно было принять участие и показать, на что вы способны. Мне очень приятно, потому что мой выбор совпал с решением всего жюри. Ребята сумели показать, насколько это будет удобно пользователю и куда и как это может развиваться. Уверен, это будет очень востребовано на рынке. Я вас поздравляю! Индустрия в этом нуждается", — Эжен Щедрин, сценарист, продюсер.

С окончанием хакатона участников поздравила куратор проектной команды конкурса "Цифровой прорыв" Татьяна Голубовская: "Вот и подошёл к концу наш четвёртый полуфинал "Цифрового прорыва-2021", уже известны команды-победители, команды, которые получили путёвки в финал. Здесь на площадке "Умный город" на ВДНХ, в центральном ИТ-хабе, тоже есть звёзды: команда Digital Verse заняла первое место в кейсе "Кино", а команда squad-of-programmers заняла пятое место в кейсе "Поехали!" и тоже вышла в финал "Цифрового прорыва". Я благодарю все команды, которые поборолись за победу, трекеров и экспертов, которые были на связи 24 часа в сутки, всю команду "Цифрового прорыва"! И до встречи уже 3 сентября на пятом полуфинале, который будет посвящён теме Fintech".

Следующий полуфинал конкурса "Цифровой прорыв" пройдёт 3-5 сентября и будет посвящён финансам, банкингу и страхованию. Регистрация открыта до 27 августа.