Алексей Фурсин: пришла пора сместить акцент с проблемы спасения столичного бизнеса на вопросы его развития и масштабирования

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказал о мерах по поддержке развития отрасли

Алексей Фурсин Фото: Пресс-служба

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Московский бизнес постепенно восстанавливается от последствий пандемии COVID-19. О том, что кризисный 2020 году принес не только убытки, но и новые возможности, а также о мерах по поддержке развития отрасли "Интерфаксу" рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

- Можно ли уже сказать, что малый и средний бизнес Москвы преодолел последствия пандемии COVID-19?

- Это сложный вопрос. Существуют сферы бизнеса, которые за время пандемии не то что не пострадали, а нарастили объемы. Но есть и отрасли, до сих пор не вышедшие на уровень "доковидной" выручки.

В первую очередь текущее положение того или иного бизнеса зависит от прежних и нынешних действий его руководства. Кто-то сумел вовремя перестроить технологические процессы и линейку продуктов, а кто-то, к сожалению, – нет. Предпринимателем остается тот, кому удается ориентироваться в сложной ситуации, динамично менять свое дело, держаться за команду и, как следствие, успешно выходить из кризисов. Государство выступает в этом процессе помощником, но не более того.

- Есть ли понимание, когда московские предприниматели смогут полностью оправиться от последствий произошедшего в 2020 году?

- Я бы не стал делать прогнозов. В целом обороты московского бизнеса сегодня превысили показатели предыдущих периодов, но дьявол кроется в деталях: нужно отдельно анализировать положение в зависимости от сферы. В конечном счете, все будет зависеть от действий самих предпринимателей. И, конечно, от дальнейшей эпидемиологической ситуации.

- Рассматривают ли московские власти возможность запуска дополнительных мер поддержки для отдельных – наиболее пострадавших от пандемии – видов бизнеса в 2021 году?

- Сегодня в Москве действует большое количество программ поддержки не только для различных отраслей, но и для отдельных бизнес-процессов. К примеру, если предпринимателю необходима помощь государства в продвижении своих товаров и услуг на рынке, он может ее получить. Требуется обучить персонал – существует специальная субсидия. Нужно приобрести оборудование – и с этим поможем. Все антикризисные программы, которые были запущены в 2020 году, продолжают работать в городе.

Пришла пора сместить акцент с проблемы спасения столичного бизнеса на вопросы его развития и масштабирования. Причем это направление движения необходимо согласовывать с профессиональной средой. Поэтому на базе совета предпринимателей Москвы мы проводим аудит и пересмотр имеющихся мер поддержки. Это креативная работа, в ее ходе уже озвучено множество интересных предложений.

Обычно под "новыми мерами поддержки бизнеса" понимают субсидии. Но сами предприниматели чаще говорят о других вещах: о необходимости перевода рабочих процессов "в цифру", о более плотном взаимодействии с властями, об изменении регуляторной политики, о создании комфортной среды.

Мы собрали все предложения от наших коллег-предпринимателей, проанализировали их и отправили в отраслевые ведомства. Затем должен пройти еще один раунд обсуждения этой темы с бизнесом. Если в результате мы придем к выводу о нужности каких-либо новых программ поддержки, будем выходить с соответствующей инициативой.

- И когда это произойдет?

- Мы не хотим затягивать этот вопрос, поэтому рассчитываем, что решения о необходимости новых мер поддержки могут быть приняты уже в июле.

Здесь уместно вспомнить, что каким бы ни сложным и горьким ни был 2020 год, он научил нас оперативно реагировать на меняющиеся условия. Этот опыт необходимо применять и в дальнейшей практике: меры, которые становятся неактуальными, быстро отменять и начинать новые актуальные программы.

Поэтому после июльских решений нам нужно выйти на августовские обсуждения нового инструментария. Неизменно обязательным должно оставаться согласование позиций властей и бизнеса.

- За 2020 год в Москве уменьшилось число малых и средних предприятий. Какая тенденция наблюдается сейчас?

- Темпы создания новых предприятий восстановились в Москве до показателей "доковидного" периода. Так, в 2019 году в столице работало 750 тыс. компаний, в год пандемии их число упало до 720 тыс., а сейчас мы насчитали уже 764 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. То есть планка 2019 года взята.

Но важнее даже не итоговая, а помесячная динамика. Если в 2020 году число регистраций предприятий в месяц падало до 3-4 тыс., то сейчас оно возвратилось к уровню, который наблюдался до пандемии, - 10-11 тыс. К этому стоит прибавить количество самозанятых: каждые 30 дней оно прирастает на 25-30 тыс. человек.

Мы действительно видим положительную динамику по регистрации предприятий. Тем не менее, стоит признать, что одно дело – создать бизнес, а совсем другое – его сохранить. Первое в Москве сделать просто – на это хватит пары дней. А вот потом начинаются сложности: конкуренция, долги, неоправданные ожидания по выручке, незаключенные контракты, маленькое число клиентов, сложности с поставщиками… От предпринимателей требуются одновременно устойчивость и готовность к переменам в стрессовых ситуациях. Это позволит не только сохранить свое дело в том состоянии, которое задумывалось в процессе его создания, но и заложить основу для развития.

И, самое главное для бизнеса, – наличие рынка. Он важен для любого предпринимателя: неважно, печет ли он пирожки или выпускает летательные аппараты. Если рынок стабилен, найдутся покупатели и на первое, и на второе. А значит, все будет хорошо.

- Насколько обременительным стало для московских предпринимателей соблюдение требования по обеспечению клиентов средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками?

- Здесь не должно быть дискуссии: маски и перчатки – это необходимость в сегодняшних реалиях. Каждый из нас шел на эти траты, обеспечивая средствами индивидуальной защиты себя и своих близких. Так о своих сотрудниках и клиентах заботился и бизнес. Да, для этого потребовались дополнительные средства, но иного пути не было.

- Рассматривает ли правительство Москвы возможность запуска специальных мер поддержки предпринимателей для покрытия этих расходов?

- Пока мы не планируем таких шагов. Как я уже упоминал, основное направление работы сегодня – поддержка бизнеса в его развитии. Нужно уходить от программ, которые покрывают каждую затрату предпринимателя. Он должен существовать в конкурентной, рыночной среде, чтобы стать сильнее. Если не воспитывать такой "бизнес-иммунитет", то при появлении следующей угрозы, кризиса или риска наше предпринимательское сообщество просто не выдержит.

- В этом году первым из предпринимателей уже одобрены субсидии и гранты. Сколько всего субъектов малого и среднего бизнеса, как ожидается, получат финансовую помощь в 2021 году?

- Точное количество я назвать не могу. На 31 мая 2021 года по итогам заявочной кампании 2021 года комиссии одобрили 148 заявок на общую сумму 198,9 миллиона рублей. Но, думаю, что оно будет кратно тому объему помощи, который мы предоставили предпринимателям в 2020 году.

Надеяться на это нам помогает несколько факторов. Во-первых, столичные предприниматели показали активность уже в первом этапе заявочной компании. Скоро мы начнем второй этап.

Во-вторых, уровень заявок в качественном отношении вырос. А ведь именно соблюдение требований к оформлению этих документов влияет на то, будут ли они обеспечены субсидиями.

И, наконец, в-третьих, технические решения упростили процедуру подачи заявки на получение субсидии. Теперь сделать это можно в электронном виде.

В дальнейшем мы планируем внедрить сервис проверки правильности оформления документов в процессе подачи их на субсидию. Это должно еще больше увеличить число позитивных решений и, как следствие, количество предпринимателей, получивших нашу поддержку.