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Заммэра Москвы не исключил роста зарплат строителей на фоне дефицита кадров

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Уровень заработной платы специалистов строительной отрасли в столице может вырасти, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня в Москве, как и в других регионах страны, реализуется большое количество строительных проектов. Все они требуют вовлечения в производственный и строительный процесс значительного числа специалистов и рабочих, а дефицит кадров в отрасли сохраняется. Безусловно, это приводит к росту уровня заработной платы в отрасли", - сказал он.

МоскваСтройкам Москвы не хватает примерно 20 тысяч рабочихЧитать подробнее

Бочкарев подчеркнул, что для привлечения качественных специалистов в Москве уже проводили индексацию зарплат строителей. "Однако на фоне сохраняющегося дефицита кадров, зарплаты будут расти и дальше", - пояснил заммэра.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сказал, что на бюджетных стройках столицы занято около 60 тыс. человек, однако необходимо привлечь еще около 15-20 тыс. рабочих.

В России сохраняется дефицит рабочей силы, обусловленный, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что до 2024 года на российские стройки необходимо привлечь около 5 млн трудовых мигрантов.

Москва Андрей Бочкарев

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