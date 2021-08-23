Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Стройкам Москвы не хватает примерно 20 тысяч рабочих

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На бюджетных стройках Москвы работает около 60 тысяч человек, городу нужно еще около 15-20 тысяч рабочих, чтобы сохранить высокие темпы строительства, сообщил журналистам глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время еженедельный прирост количества рабочих на городских стройках составляет около 2 тысяч человек.

"Это рабочие из других регионов России и стран СНГ", - уточнил чиновник.

В начале марта в Минстрое заявляли, что стройкам России не хватало около 1,2 млн рабочих. В июне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до 2024 года на стройки страны нужно будет привлечь около 5 млн мигрантов.

Москва Минстрой Рафик Загрутдинов Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Журналистов у здания ФСБ задержали за нарушение правил проведения акций

Число задержанных на пикетах у здания ФСБ на Лубянке возросло до девяти

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Столичная прокуратура уточнила, что третий пострадавший при взрыве в Москве выжил

Шесть журналистов задержаны во время одиночных пикетов у здания ФСБ

Столичная прокуратура сообщила о двух погибших от взрыва в квартире

Ребенок погиб в результате инцидента в московской квартире

В парк-отеле в Подмосковье произошло отравление детей

Подавший сигнал бедствия Superjet штатно сел в "Шереметьево"

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Татьяна Фельгенгауэр сообщила о приходе полиции к ее родителям

Суточная заболеваемость COVID в Москве вновь превысила 2 тыс. случаев

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');