Стройкам Москвы не хватает примерно 20 тысяч рабочих

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На бюджетных стройках Москвы работает около 60 тысяч человек, городу нужно еще около 15-20 тысяч рабочих, чтобы сохранить высокие темпы строительства, сообщил журналистам глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время еженедельный прирост количества рабочих на городских стройках составляет около 2 тысяч человек.

"Это рабочие из других регионов России и стран СНГ", - уточнил чиновник.

В начале марта в Минстрое заявляли, что стройкам России не хватало около 1,2 млн рабочих. В июне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что до 2024 года на стройки страны нужно будет привлечь около 5 млн мигрантов.