Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Вице-мэр Москвы счел, что столице не хватает около 200 тыс. трудовых мигрантов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Москва все еще испытывает дефицит трудовых мигрантов на стройках, сейчас не хватает порядка 200 тыс. человек, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 тыс. мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", - заявил Ефимов, отвечая на вопрос издания, урегулирован ли вопрос нехватки рабочих-мигрантов на стройках Москвы.

По его словам, "нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг".

"Если говорить о периоде до пандемии, на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не росли. На фоне пандемии стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы", - констатировал вице-мэр Москвы.

Москва

Новости по теме

Новости

В крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоля

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

Салют в честь 874-летия Москвы посмотрели около 100 тыс. человек

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди

"Магнит" продал 73 т арбузов из партии, которой предположительно отравились люди

"Магнит" после отравления семьи арбузами заявил, что их поставщик работает и с другими сетями

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

СК завел дело после гибели двух москвичей в результате отравления арбузом

Путин приехал на церемонию прощания с Зиничевым

Скорректирована структура воздушного пространства в Московской зоне

Пандемия коронавируса

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19

Власти Москвы сочли очень высокой вероятность четвертой волны COVID-19
Пандемия коронавируса

Власти Москвы сообщили о вакцинации более 4,8 млн горожан

Власти Москвы сообщили о вакцинации более 4,8 млн горожан

Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи человек

Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');