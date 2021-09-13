Вице-мэр Москвы счел, что столице не хватает около 200 тыс. трудовых мигрантов

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Москва все еще испытывает дефицит трудовых мигрантов на стройках, сейчас не хватает порядка 200 тыс. человек, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

"Эта проблема остается, сегодня Москве не хватает порядка 200 тыс. мигрантов. И мы надеемся, что в ближайшее время ограничения на их въезд в страну будут смягчаться", - заявил Ефимов, отвечая на вопрос издания, урегулирован ли вопрос нехватки рабочих-мигрантов на стройках Москвы.

По его словам, "нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг".

"Если говорить о периоде до пандемии, на протяжении нескольких лет цены на жилье в Москве почти не росли. На фоне пандемии стоимость жилья увеличилась, фактически догнав инфляцию за предыдущие годы", - констатировал вице-мэр Москвы.