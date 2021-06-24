Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы видим, что не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас по поручению председателя правительства мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Он также обратился к губернаторам с просьбой решить вопрос привлечения трудовых ресурсов на стройки в регионах РФ. "Это и обучение, это и привлечение, и мобилизация даже где-то неработающих пенсионеров", - подчеркнул вице-премьер.

В начале марта в Минстрое РФ заявляли, на стройках страны сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Рассматривается также возможность привлечения на стройки заключенных.

Хуснуллин отмечал, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.