Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:18Заразились
на 24.06В России 5 388 695+20 182В мире 179 541 481+383 186

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов

Хуснуллин заявил о необходимости привлечь на стройки еще 5 млн мигрантов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Около 5 млн трудовых мигрантов необходимо привлечь на российские стройки до 2024 года, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы видим, что не менее 5 млн трудовых ресурсов нам нужно будет в перспективе до 2024 года. Сейчас по поручению председателя правительства мы отрабатываем подходы, как будем с ними работать и как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны", - сказал Хуснуллин на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Он также обратился к губернаторам с просьбой решить вопрос привлечения трудовых ресурсов на стройки в регионах РФ. "Это и обучение, это и привлечение, и мобилизация даже где-то неработающих пенсионеров", - подчеркнул вице-премьер.

В начале марта в Минстрое РФ заявляли, на стройках страны сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Рассматривается также возможность привлечения на стройки заключенных.

Хуснуллин отмечал, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.

Марат Хуснуллин Минстрой РФ

Новости

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки впервые с января выявлено более 20 тыс. случаев COVID-19

В МИД заявили о готовности РФ отстаивать нерушимость своей границы военными методами

Володин призвал жестко пресекать бизнес на "липовых" COVID-сертификатах

Что случилось этой ночью: четверг, 24 июня

Совфед одобрил законопроект о дополнительном "дальневосточном гектаре"

На электроподстанции под Петербургом произошло возгорание

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

Лётный директор S7 задержан за взятку

Лётный директор S7 задержан за взятку

"Газпром" объявил новую оценку​​​​​​​ цены экспорта в Европу в 2021 году

Что произошло за день: среда, 23 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');