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На электронное голосование в сентябре зарегистрировались 1,3 млн москвичей

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на электронное голосование на сентябрьских выборах зарегистрировались 1,3 млн человек, сообщил на марафоне "Новое знание" мэр города Сергей Собянин

Он напомнил, что безопасность системы дистанционного голосования прошла проверку, гражданам гарантирована анонимность в ходе голосования и возможность проголосовать из любого места.

24 августа сообщалось о миллионе зарегистрированных избирателей.

Запись на участие в онлайн-голосовании на выборы началась 2 августа.

Кроме Москвы, провести электронное голосование в сентябре смогут Севастополь, а также Ростовская, Курская, Нижегородская, Мурманская и Ярославская области. Москва будет голосовать через местную платформу, остальные регионы - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом".

Право голосовать через интернет могут получить москвичи с постоянной регистрацией в городе и с полной учетной записью на портале mos.ru.

Москва Сергей Собянин Госдума Мосгордума

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