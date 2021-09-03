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Более 1,7 млн россиян намерены голосовать онлайн на выборах в сентябре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 1,7 млн граждан в настоящее время подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах в сентябре, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Согласно презентации, которую представил Булаев на заседании ЦИК РФ в пятницу, в настоящее время всего подано 1 742 435 заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании. При этом больше всего заявок получено от избирателей в Москве (1,3 млн).

Как сообщил замглавы ЦИК РФ, в остальных субъектах страны подано более 400 тыс. заявлений, лидером среди них является Ростовская область (более 200 тыс. заявлений).

Булаев также напомнил, что все, записавшиеся для участия в ДЭГ, могут принять участие во втором публичном тестировании дистанционного электронного голосования. Тренировка пройдет с 14:00 по московскому времени 7 сентября и до 16:00 9 сентября на портале vybory.gov.ru.

Согласно утвержденному ЦИК РФ порядку, онлайн-голосование будет проводиться с 8:00 по Москве 17 сентября до 20:00 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы и Севастополя, а также Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство России, смогут проголосовать на выборах депутатов Госдумы в формате онлайн.

В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

ЦИК РФ Николай Булаев

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