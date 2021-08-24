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30 лет назад: хроника последних дней СССР

На электронное голосование зарегистрировался миллион москвичей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Со 2 августа в Москве на электронное голосование на выборах в сентябре зарегистрировался миллион избирателей, написал во "ВКонтакте" мэр города Сергей Собянин.

"Электронная система - это быстро, удобно, безопасно и надежно", - добавил он.

В сентябре семь регионов, включая Москву, смогут провести голосование дистанционно, через интернет. Москвичи для этого могут зарегистрироваться через портал mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

Москва будет голосовать через разработанную в городе систему, остальные шесть регионов - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом".

В сентябре пройдут выборы в Госдуму. В Москве в эти же дни пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Москва Сергей Собянин Мосгордума Госдума

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