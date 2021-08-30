Каждый второй москвич допускает участие в онлайн-голосовании в сентябре

Уже пробовали голосовать дистанционно 17% городских избирателей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Москве уже пробовали голосовать дистанционно через портал Mos.ru 17% населения, допускают для себя такую возможность в будущем 49% респондентов, показал опрос, проведенный ВЦИОМом по заказу Московской торгово-промышленной палаты.

Еще 50% опрошенных исключают, что будут голосовать через интернет.

В мае 2020 года при аналогичном опросе 42% москвичей сказали, что допускают, что будут голосовать онлайн, 54% это для себя исключали.

Из тех, кто уже пробовал пользоваться системой дистанционного голосования, 57% оценили этот опыт положительно, 33% - нейтрально, 9% опрошенных это не понравилось.

О том, что в сентябре 2021 года в Москве можно будет проголосовать на выборах через интернет, хорошо осведомлены 63% опрошенных. Еще 31% сказали, что слышали об этом, но не знают подробностей. 6% опрошенных не в курсе такой возможности.

Среди преимуществ дистанционного голосования респонденты назвали удобный формат, экономию времени, легкость и мобильность.

Последний опрос по этой теме проводился в августе 2021 года среди 1200 взрослых москвичей, перед этим такую же выборку опрашивали в мае 2020 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 августа отмечал, что на электронное голосование на сентябрь зарегистрировались уже около миллиона горожан. В сентябре пройдут выборы в Госдуму. В Москве в эти же дни пройдут довыборы в Мосгордуму по двум округам, а также выборы в муниципальном округе Щукино.

Проводить голосование онлайн разрешено семи регионам, в том числе Москве. Принять участие в онлайн-голосовании смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru. Москва будет голосовать через разработанную в городе систему, остальные шесть регионов - на платформе, разработанной Центризбиркомом, Минцифры и "Ростелекомом".