Причиной взрыва газа в Подмосковье могла стать неисправность оборудования

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Неисправность магистрального газового оборудования или строительного баллона, по предварительным данным, спровоцировала взрыв газа в девятиэтажке в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматриваются различные версии. Однако основные - неисправность магистрального газового оборудования либо газового баллона, используемого для строительных нужд", - сказал источник.

Также будет проверена версия о неосторожном обращении с газовой печью жильцов квартиры на третьем этаже. Со своей стороны представитель регионального главка СК Ольга Врадий сообщила журналистам, что следователи и криминалисты управления выехали на место происшествия.