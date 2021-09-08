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СКР сообщил о двух погибших при взрыве в Ногинске

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщила представитель регионального главка Следственного комитета (СК) Анна Тертичная.

"По предварительным данным, пять пострадавших, двое погибших - женщина и мужчина", - сказала Тертичная в среду журналистам.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики не смогли вернуть к жизни двоих пострадавших.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что шесть взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, два пострадавших ребенка получают медпомощь амбулаторно.

"В результате происшествия в многоквартирном доме в Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел утром в среду в панельной девятиэтажке в Ногинске. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

СКР Подмосковье Ногинск Анна Тертичная

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