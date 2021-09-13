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В крови погибших после отравления арбузом москвичек нашли следы этиленгликоля

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В крови погибшей 61-летней москвички и ее внучки были найдены следы ядовитого вещества — этиленгликоля, передает "Пятый канал" со ссылкой на источник.

Уточняется, что попадание данного вещества в организм может привести к летальному исходу. Этиленгликоль используют как компонент для тормозных жидкостей, средств для мытья стекол, кремов для обуви и антифризов. Попадание его в организм человека может привести к летальному исходу.

10 сентября врачи госпитализировали после покупки арбуза в магазине "Магнит" на улице Совхозной женщину и несовершеннолетнего ребенка, которые позже скончались в больнице. СМИ сообщали, что также пострадала мать несовершеннолетней - 38-летняя женщина. Медикам удалось ее спасти. Не пострадал только глава семейства: мужчина был единственным, кто не ел арбуз.

Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть. Сеть "Магнит" начала внутреннее расследование.

Москва Магнит

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