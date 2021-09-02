ЦБ собрался расширить действие полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю Россию

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России намерен расширить действие полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) для трудовых мигрантов на всю страну с 1 апреля 2022 года и разрешить выпуск таких полисов в электронной форме, сообщает регулятор. Обращение таких полисов в бумажной форме сохранится. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает обе инициативы преждевременными и направил свои замечания ЦБ, они будут учтены частично.

Изменения планируются регулятором в указание "О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления медицинского страхования в части добровольного медицинского страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ с целью осуществления ими трудовой деятельности" от 13 сентября 2015 (№3793-У). Позиции регулятора и страховщиков, эмитирующих полисы, изложены в опубликованной таблице разногласий к проекту документа.

Сейчас требования ЦБ к полисам ДМС для трудовых мигрантов предусматривают обеспечение оплаты страховщиком лечебному учреждению оказанной неотложной медпомощи в регионах, где те работают. Наличие полиса ДМС входит в обязательные требования к трудовым мигрантам в РФ, полисы реализуются через миграционные центры и подразделения УВД МВД в виде бумажного документа.

ЦБ обращает внимание на то, что "развитие электронных каналов продаж страховых услуг будет способствовать реализации проектов, связанных с цифровизацией ряда государственных услуг, представляемых трудовым мигрантам онлайн". ЦБ настаивает на своей инициативе и не учел возражений страховщиков. Им на подготовку к выпуску электронных полисов ДМС трудовых мигрантов ЦБ отводится полгода, планируемая дата вступления изменений в силу - 1 апреля 2022 года, следует из документа ЦБ. МВД России поддержало предложения Банка России письмом от 6 июля, сообщает регулятор.

Чего опасаются страховщики

В замечаниях, направленных ВСС регулятору по поводу электронных полисов для трудовых мигрантов, страховщики обращают внимание на сложности контроля при проверках наличия таких полисов, на возможность в них ошибок, трудности обмена информацией с профильными ведомствами. В ВСС считают, что выпуск электронных полисов ДМС для трудовых мигрантов - преждевременное решение, это может стимулировать "медицинский туризм" - когда полисы ДМС "будут покупаться за пределами РФ, а по приезду сразу же будут госпитализации".

ЦБ, в свою очередь, считает возможным создать систему проверки подлинности полисов ДМС мигрантов с использованием IT-ресурсов ВСС и сайтов страховщиков (по аналогии с системой проверки Е-полисов ОСАГО - ИФ).

Предложение ЦБ о распространении действия полисов ДМС для трудовых мигрантов на всю страну также вызвало возражения со стороны страховщиков. В одних регионах РФ цены на медуслуги выше, в других - ниже, полис с покрытием по всей территории РФ окажется дороже, усреднение тарифов приведет к росту убыточности, увеличится частота обращений клиентов. "Страховщики начнут отказываться от работы" по этой линии бизнеса, "появится возможность демпинга страховщиков по полису, по которому невозможно будет получить качественную помощь", допускают авторы замечаний. ВСС предложил выпуск полисов ДМС для трудовых мигрантов двух типов - как с покрытием по всей стране, так и с возможностью медпомощи в отдельном регионе.

Позиция ЦБ

Возражения страховщиков ЦБ готов принять частично с учетом того, что основная концентрация трудовых мигрантов наблюдается в Москве и Петербурге, где стоимость платной медпомощи выше. Вместе с тем Банк России приводит данные уровня выплат по добровольному медицинскому страхованию мигрантов за 2020 год, где соотношение выплат к полученным премиям составило 15%. ЦБ не опасается роста тарифов и резкого увеличения обращений за неотложной медпомощью в связи с расширением географии страхового покрытия. Медпомощь оказывается в острых состояниях по медицинским показаниям. На среднюю стоимость полиса ДМС мигранта расширение территория покрытия существенно не повлияет, полагают в ЦБ.

Закрепление такого полиса за отдельным регионом нарушает конституционное право свободного перемещения по стране и положения российского закона о миграционном учете иностранных лиц и лиц без гражданства, отмечается в замечаниях ЦБ: "Трудовой мигрант вправе свободно передвигаться по всей территории страны. В связи с этим страховой случай может произойти с ним не только на конкретной территории субъекта РФ, но и в другом месте".

Требование о действии полиса ДМС для трудовых мигрантов по всей стране соотносится с аналогичной нормой законодательства об обязательном медицинском страховании (ОМС), которая применяется для граждан РФ. Неотложная бесплатная медицинская помощь по закону об ОМС должна оказываться застрахованным по ОМС по всей территории РФ.