Москалькова предложила усилить контроль за склонными к правонарушениям мигрантами

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - От жителей подмосковного Сергиева Посада не поступало обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ после народного схода, на котором требовали выселить иностранцев из местного общежития, однако омбудсмен полагает, что за склонными к правонарушениям мигрантами следует усилить контроль.

"Ко мне обращений не поступало ни от мигрантов, ни от коренных жителей, но я знаю, что по уполномоченный по правам человека субъекта РФ (Московской области) занимался этой темой", - сказала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова журналистам в Нижнем Новгороде.

Комментируя ситуацию, она отметила, что это вопрос миграционной политики.

"Из-за пандемии мы немного снизили планку контроля в миграционной сфере, поскольку легализация требует сбора документов, а из-за пандемии это было затруднено. Возможно, сегодня нужно усилить контроль за теми, кто склонен к правонарушениям, в отношении этих людей", - добавила она.

По словам омбудсмена, уже "есть инструментарий, связанный с выдворением и невозможностью приехать в нашу страну".

"Должна проводиться большая разъяснительная работа, которой мы всегда уделяли большое внимание для того, чтобы не было межнациональной розни", - резюмировала Москалькова.

Убийство пенсионерки и закрытие общежития

В ночь на 14 сентября у здания общежития для мигрантов в селе Бужаниново под Сергиевым Посадом состоялся стихийный сход местных жителей из-за сообщения об убийстве 67-летней женщины. Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ "Магистраль 2".

По факту убийства задержаны два гражданина Таджикистана, которые жили и работали не в общежитии, а на строительстве частного дома в СНТ "Приозерный".

Впоследствии глава Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе, возле которого состоялся сход. По словам советника главы местной администрации Антона Емелина, в общежитии находилось более 100 человек, во вторник их перевезли на охраняемую территорию в Сергиево-Посадском округе.