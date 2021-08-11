В Москве арестовали бывших премьера и министра туризма Северной Осетии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест бывшего председателя правительства республики Северная Осетия - Алания Сергея Такоева и экс-министра туризма республики Алана Диамбекова, обвиняемых в растрате.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, Такоеву и Диамбекову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 октября.

Аналогичную меру пресечения на такой же срок суд избрал бывшему генеральному директору компании "ОЗАТЭ" Аиде Габараевой.

О задержании фигурантов стало известно накануне. Всем троим вменяется хищение путем растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ).

Как заявили в Следственном комитете России, в 2014 году Такоев, Диамбеков и Габараева вместе с другими лицами обеспечили заключение государственного контракта и приобретение у подконтрольного им "ОЗАТЭ" в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Общая сумма растраченных бюджетных денежных средств, по версии следствия, составила 180 млн руб.