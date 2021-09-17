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Хроника последних дней СССР

Четверть избирателей Башкирии и Мордовии проголосовали в первый день выборов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Явка на думских выборах в Башкирии в первый день голосования составила 25,07%, следует из системы "ГАС-выборы".

По данным на 20:00 17 сентября, проголосовали 751 270 избирателей.

В Башкирии в пятницу было открыто 3364 избирательных участка. В списки избирателей, переданных в участковые избирательные комиссии, внесены 3 002 327 человек. Голосование проводилось на участках и на дому. Дистанционное электронное голосование в регионе не применяется.

В выборах депутатов Госдумы в Башкирии участвуют 14 политических партий. По шести одномандатным округам зарегистрировано 59 кандидатов, по партийным спискам - 93 претендента.

Всего в республике 17-19 сентября проходят 175 избирательных кампаний: кроме выборов депутатов Госдумы, проводятся дополнительные выборы депутатов Госсобрания-Курултая в трех округах, основные выборы депутатов горсовета Уфы, советов других городов и сел.

В свою очередь явка в Мордовии, где помимо выборов депутатов Госдумы РФ проходят выборы главы республики и депутатов регионального Госсобрания, к концу первого дня голосования составила более 25%.

"По состоянию на 20:00 17 сентября на избирательных участках республики проголосовали 152 813 избирателей. Явка составила 25,92%", - сообщает ЦИК республики.

Общая явка российских избирателей на выборах депутатов Госдумы на 20:00 (по московскому времени) в первый день голосования составила 16,85%.

Башкирия Мордовия

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