В Москве прошел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" состоялся при участии мэра Москвы Сергея Собянина.

"В течение последней недели мы завершили строительство трёх участков Большой кольцевой линии метро - 10 станций от "Мнёвников" до "Каховской"", - напомнил Собянин.

По его словам, запуск этих четырёх станций улучшит транспортную доступность для 700 тыс. человек, которые живут в пяти районах Москвы. В результате общая протяженность работающих участков БКЛ вырастет почти в два раза, а количество действующих станций увеличится с 12 до 22. Это - две трети будущего большого кольца.

Собянин отметил, что завершение строительства южного участка БКЛ стало серьезным рубежом в реализации программы развития Московского метрополитена. С 2011 года построено уже 100 новых станций. Московское метро стало в полтора раза больше.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства столицы, в планах на 2021 год - открыть пассажирское движение на участке БКЛ "Мнёвники"-"Каховская", а также завершить строительство и реконструкцию ряда других объектов Московского метро, включая: второй вестибюль станции "Лесопарковая" Бутовской линии; пересадку с БКЛ на действующую станцию "Авиамоторная" Калининской линии.

Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка".