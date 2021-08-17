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Ликсутов подсчитал, что Большое кольцо метро разгрузит фиолетовую ветку на 17%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена сможет разгрузить Таганско-Краснопресненскую линию на 17% и сделает проезд комфортным для пассажиров, сообщил "Интерфаксу" заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"А после запуска МЦД-3 часть людей пересядет на диаметр", - добавил он.

По мнению Ликсутова - проблему перегруженности отдельных участков метро поможет радикально решить развитие рельсового транспортного каркаса.

"На юге ТКЛ осталось четыре перегона, где пассажиры испытывают дискомфорт в час пик. Но и на них уже свободнее", - добавил он.

По словам заммэра, уже сейчас пассажиропоток на фиолетовой ветке меньше, чем 10 лет назад, чему способствовал запуск Некрасовской линии метро и ее продление - на станции "Выхино" стало на 26% свободнее, а ветка на юге разгрузилась в два раза.

Проведение акции "Время ранних" со скидками по проезд на этой линии в часы пик сделало вагоны свободнее на 6,9%, а пассажиропоток на станциях сократился в среднем до 14%, добавил чиновник. Кроме того, на линии заменили устаревший подвижной состав на более вместительные поезда "Москва".

Проект БКЛ включает 31 станцию, общая протяженность кольца составит около 70 км. Замкнуть БКЛ планируют в 2022 году.

Максим Ликсутов ТКЛ БКЛ Выхино Москва Московский метрополитен

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