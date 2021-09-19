В Москве закрылись избирательные участки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Трехдневное голосование на выборах различного уровня завершилось в Москве в 20:00.

Избиратели могли проголосовать на 3 638 участках. На большинстве из них были установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). За ходом голосования следили 16 тысяч наблюдателей.

В этот раз в Москве шло как традиционное, так и электронное голосование. Явка на онлайн-голосовании к 18:00 достигла 95%.

По данным на 15:00, суммарная явка в столице превысила 43%.

По ранее озвученным данным общественного штаба по наблюдению за выборами, в столице не выявили в ходе голосования серьезных нарушений.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре проходило в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период шли выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Также в этот период в Москве состоялись довыборы в Мосгордуму по 19-му и 37-му избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения Олега Шереметьева депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве в муниципальном округе Щукино.