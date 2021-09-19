Венедиктов заявил, что система электронного голосования Москвы выдержала все атаки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за три дня выдержала все хакерские атаки, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Как мне сказала техническая группа, они (атаки - ИФ) были, но мы их не заметили", - сказал Венедиктов на брифинге в общественном штабе.

Он отметил, что взлом системы зафиксирован не был, техническая группа получит за это денежную премию.

Как ранее сообщалось, итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму превысила 93%.

Помимо москвичей, проголосовать онлайн на выборах могли жители Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие паспорта РФ.

В столице голосование проходило на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".