Поиск
Хроника последних дней СССР

Венедиктов заявил, что система электронного голосования Москвы выдержала все атаки

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за три дня выдержала все хакерские атаки, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Как мне сказала техническая группа, они (атаки - ИФ) были, но мы их не заметили", - сказал Венедиктов на брифинге в общественном штабе.

Он отметил, что взлом системы зафиксирован не был, техническая группа получит за это денежную премию.

Как ранее сообщалось, итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму превысила 93%.

Помимо москвичей, проголосовать онлайн на выборах могли жители Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей. Кроме того, проголосовать на выборах депутатов Госдумы РФ в формате онлайн могли жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имеющие паспорта РФ.

В столице голосование проходило на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной Центризбиркомом России совместно с Минцифры и "Ростелекомом".

Алексей Венедиктов ДЭГ Москва

Новости по теме

Новости

"Единая Россия" набирает почти 43% голосов после подсчета 20% протоколов

Турчак объявил о "чистой и честной" победе "Единой России" на выборах

ЕР после подсчета 15% голосов получает простое большинство в Госдуме

ЕР после подсчета 15% голосов получает простое большинство в Госдуме

"Единая Россия" набирает более 40% после подсчета 12,25% голосов

"Единая Россия" набирает 38,51% после подсчета первых протоколов

Экзит-полы показали победу "Единой России" с 45,2% голосов

Выборы в РФ завершились

Итоговая явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму превысила 93%

Что произошло за день: воскресенье, 19 сентября

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге

Памфилова потребовала наказать "организаторов безобразий" на выборах в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');