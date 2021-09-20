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Хроника последних дней СССР

Суточная COVID-заболеваемость в Москве осталась на уровне воскресенья

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Еще 2 469 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Москве за сутки, сообщает оперштаб.

Накануне было зарегистрировано 2 376 случаев инфицирования. Таким образом, заболеваемость в столице увеличилась на 93 случая. Суточный показатель второй день подряд держится на одном уровне после трехдневного роста накануне.

За сутки коронавирус привел к смерти 48 человек. Общее количество скончавшихся достигло 28 395.

Выздоровели за сутки 1 223 пациента. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 474 697 человек.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 20 сентября составляет 1 млн 604 249.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации.

30 августа Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась до минимальных значений.

Хроника 09 января 2020 года – 20 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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