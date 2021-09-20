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В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлено более 19,7 тыс. новых случаев COVID-19
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Еще 19 744 случая заражения коронавирусом зарегистрировано в России за минувшие стуки, сообщает оперштаб.

Число новых эпизодов по сравнению с воскресеньем уменьшилось на 430, накануне было зафиксировано 20 174 заболевших.

В стране за сутки от коронавируса умерли 778 пациентов, наибольшее число скончавшихся в Москве - 48, в Санкт-Петербурге - 37, в Свердловской области - 36.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 198 996.

Поправились и выписаны за весь период 6,510 млн пациентов, в том числе 11 992 за минувшие сутки.

Новые случаи выявлялись во всех 85 регионах страны. В Москве зафиксировано 2 469 новых случаев COVID-19. В Петербурге за сутки выявлены 1 137 новых заражений, в Московской области - 1098 новых случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 294 672 случая коронавирусной инфекции.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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