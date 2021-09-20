Власти Москвы отказались согласовать акции КПРФ 20, 21 и 25 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что три акции, запланированные на Пушкинской площади в Москве из-за результатов выборов, не согласованы.

Как заявили в понедельник в департаменте, в правительство Москвы поступили уведомления о проведении 20, 21 и 25 сентября 2021 года митингов с 19.00 до 21.00 на Пушкинской площади с количеством участников до 5000 человек на каждом мероприятии.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения в Москве коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра столицы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" в городе действует запрет на публичные мероприятия, сказали в пресс-службе. "В связи с изложенным, проведение указанных публичных мероприятий не согласовано", - пояснили там.

Ранее в понедельник зампредседателя ЦК партии Владимир Кашин заявил "Интерфаксу", что КПРФ планирует провести акции в Москве по итогам выборов в Госдуму.

"Мы запланировали акции в Москве на 25 сентября и на 3 октября, подали заявки на эти даты", - сказал Кашин.

По его словам, акции также "будут проходить по всей России". "Мы будем подводить итоги на улице", - добавил Кашин.

Вместе с тем, лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции добавил, что в отдельных регионах акции также состоятся в ближайшие дни - "сегодня, завтра и послезавтра".

Зюганов ранее заявил, что считает предварительные результаты КПРФ на прошедших выборах весьма успешными. Тем не менее, коммунисты указывают на ряд нарушений в ходе голосования и подсчета голосов и придерживаются позиции, что честность выборов на некоторых участках вызывает сомнения. Также, как сообщалось, КПРФ раскритиковала электронное голосование по Москве, заявив, что его результаты в партии считают непрозрачными и признавать не будут.

Согласно последним данным ЦИК РФ, партия "Единая Россия" после обработки 99% протоколов лидирует на думских выборах, набирая 49,82% голосов избирателей.

КПРФ набирает 19%, ЛДПР - 7,49%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,42%, "Новые люди" - 5,35%.