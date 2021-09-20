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Хроника последних дней СССР

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов

"Новые люди" проходят в Думу по данным ЦИК после обработки 99% протоколов
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Пять партий будет представлено в Думе нового состава, согласно данным Центризбиркома после обработки 99% протоколов.

Партия "Единая Россия", получает 49,82% голосов. КПРФ набирает 19,00%, ЛДПР - 7,49%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,42%.

Также, по текущим данным, в Думу проходит партия "Новые Люди" с 5,35 % голосов.

Согласно данным по одномандатным округам после обработки 99% протоколов, "Единая Россия" лидирует в 199 округе, КПРФ вместо 15 набирает 9 мест, кандидаты от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" проходят в 8 округах.

ЛДПР, Партия Роста, "Гражданская платформа" и партия "Родина" пока набирают по одному месту по одномандатным округам. Партии "Яблоко" и "Новые люди" лишились мест в думе по одномандатным округам. Кроме того, в Госдуму проходит пять самовыдвиженцев.

Госдума Единая Россия Новые люди ЦИК

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