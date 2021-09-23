КПРФ заявила, что не признает результаты думских выборов в Москве

Фото: Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель московского отделения КПРФ Валерий Рашкин заявил о непризнании партией результатов выборов в Госдуму в Москве.

"Выборы депутатов Госдумы в Москве мы не признаем. Мы это рассмотрели у себя на заседании руководящего органа. Мы впервые за все время в Москве не признаем результаты голосования", - сказал Рашкин в четверг на всероссийском онлайн-совещании партактива КПРФ по итогам выборов.

По его словам, партия будет вести борьбу за отмену результатов выборов в Москве в двух направлениях: "КПРФ будет добиваться отмены результатов голосования в Москве и проведения перевыборов", и второе - изменения законодательства РФ с тем, чтобы убрать норму о дистанционном голосовании.

Также, по его словам, уже подготовлен иск по отмене результатов голосования в Москве, и по доверенности Центрального комитета в пятницу он будет внесен в Верховный суд. Иски будут подаваться как от партии, так и от кандидатов, отметил Рашкин.

В свою очередь председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что "дистанционное голосование неприемлемо".