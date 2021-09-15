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Минтранс Подмосковья предупредил о заморозках утром в четверг

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Подмосковье по ночам и в утренние часы с 16 до 18 сентября возможны заморозки, предупредил региональный Минтранс.

Ссылаясь на прогноз синоптиков, ведомство уточнило, что в ночь на четверг возможно похолодние до нуля и минус двух градусов, а местами вероятны заморозки до минус 4 градусов.

В связи с этим Минтранс призвал автомобилистов быть аккуратными на дорогах, особенно на крутых подъемах и спусках, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что на этой неделе в столичном регионе резко похолодает после летней погоды в понедельник. В городе похолодание до нуля градусов обещали к ночи на пятницу.

В связи с этим власти Москвы и Подмосковья решили начать отопительный сезон.

Московскаая область Минтранс Москва

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