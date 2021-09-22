Распространение штамма COVID "дельта" в Москве достигло 100%

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Распространение штамма коронавируса "дельта" в Москве достигло 100%, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы проводим постоянное исследование генома SARS-Cov-2, чтобы понимать с какой разновидностью вируса мы имеем дело (...) На протяжении лета еженедельно на базе центра Гамалеи проходило исследование структуры штаммов коронавируса на территории столицы. В рамках него было определено, что в Москве в настоящее время 100% доминирует "дельта"-штамм коронавируса", - сказала Ракова журналистам в среду.

Она отметила, что для проведения исследований по секвенированию генома выделен специальный грант. Власти планируют и дальше продолжать исследование во взаимодействии с центром Гамалеи и Центром лабораторных исследований Депздрава Москвы, добавила заммэра.

По словам Раковой, в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию, а если срок подошел, то прийти и за повторной прививкой.

"Хочу отметить, что вакцинация является средством, помогающим существенно снизить риски заболеваемости. Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - добавила она.

Ракова также сообщила журналистам, что в Москве за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 24%, число госпитализаций увеличилось на 15%. Причина этого - сезонные факторы, пояснила заммэра.