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В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости

В случае дальнейшего ухудшения ситуации не исключен возврат к QR-кодам в общепите

В Москве пока не планируют вводить ограничения из-за роста COVID-заболеваемости
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Власти Москвы пока не планируют вводить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице, однако в случае дальнейшего роста не исключено возвращение системы QR-кодов в кафе и ресторанах и обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Москве уже началась четвертая волна коронавируса, рост идет всю неделю. Но пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тыс. (случаев в сутки - ИФ), система здравоохранения справляется и новых ограничений пока не требуется", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что "в мэрии будут внимательно следить за ситуацией и в случае дальнейшего роста заболеваемости не исключен возврат к QR-кодам в кафе и ресторанах и к переводу 30% сотрудников на удаленный режим работы".

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице на протяжении последней недели фиксируют рост заболеваемости COVID-19; по отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Она добавила, что причиной является наступление осеннего сезона, для которого характерны подъем заболеваемости ОРВИ, а также резкое увеличение числа контактов, связанное с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач, с возобновлением школьных занятий.

Со второй декады сентября суточная заболеваемость COVID-19 в Москве начала расти: она поднялась на уровень более 2 тыс. случаев. При этом второй день подряд в городе фиксируют снижение показателя до уровня менее 2 тыс. случаев.

Хроника 09 января 2020 года – 22 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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