Суд зарегистрировал первый иск об отмене итогов электронного голосования в Москве

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Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы зарегистрировал первый иск с требованием отменить результаты электронного голосования в столице, он подан от московского отделения КПРФ.

"В адрес Пресненского райсуда поступило административное исковое заявление кандидата в депутаты Государственной Думы по Кунцевскому одномандатному избирательному округу №197 об отмене решения об итогах голосования на участке №5002 (участок, на котором применялось дистанционное электронное голосование - ИФ)", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Иск подан от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова.

Ранее, замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил, что в суд с требованием отменить результаты дистанционного электронного голосования намерены обратиться все 15 кандидатов от московского отделения партии. Он тогда пояснил, что иски будут поданы в Пресненский суд, поскольку "электронный участок относится к этому суду".

Голосование на выборах различного уровня проводилось в течение нескольких дней – с 17 по 19 сентября включительно. В этот период состоялось более 4,4 тыс. избирательных кампаний регионального и местного уровней во всех 85 субъектах России.