Венедиктов сообщил, что нет следов взлома или вбросов в московскую систему ДЭГ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После анализа московской системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не выявлено следов взлома или вброса бюллетеней, сообщил зампред общественной палаты Москвы, руководитель штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

"Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что техническая группа продолжит работу по анализу первичных данных и развитию систему в части гласности и открытости.

Голосование на выборах различного уровня в РФ проводилось в течение нескольких дней - с 17 по 19 сентября включительно.

В Москве выборы проходили как традиционно на избирательных участках, так и дистанционно при помощи онлайн-голосования. Порядка 2 млн избирателей проголосовали электронным способом.

Как сообщили в общественном штабе по наблюдению за выборами в столице, за "Единую Россию" в Москве проголосовали 44,77% участников дистанционного электронного голосования. В очном - партия получила 30,10% голосов. КПРФ набрала 15,53% онлайн-голосов, очно ее выбрали 30,40% избирателей.

По ряду одномандатных округов в ходе обработки голосов лидировали кандидаты от КПРФ и иных партий. Так, представители "списка Собянина" утром в понедельник уступали в девяти округах из 15. Однако после подсчета большего процента голосов и добавления результатов ДЭГ представители "списка Собянина" лидировали во всех одномандатных округах.

При этом результаты ДЭГ подсчитывались дольше, чем планировалось изначально, - всю ночь с воскресенья на понедельник. Это обстоятельство объяснили большим числом избирателей, которые воспользовались функцией переголосования.