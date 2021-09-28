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Полиция пришла в приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова

Там присутствует юрист КПРФ с исками по итогам онлайн-голосования

Полиция пришла в приемную вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова
Вице-спикер Госдумы РФ Иван Мельников
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова пришла полиция, там находится юрист от КПРФ с судебными исками по результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.

"Полиция заблокировала приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по незаконности ДЭГ в Москве. Сделано это было перед подачей наших исков в суд", - сказал Попов.

Он отметил, что полиция пришла для проверки, однако в связи с чем она проводится, в партии не уточнили.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

27 сентября Попов сообщил "Интерфаксу", что подача исков в Пресненский районный суд от 14 представителей КПРФ запланирована на 10:00 вторника. Как уточнил "Интерфаксу" замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов, иски подаются к избирательной комиссии электронного голосования.

КПРФ

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