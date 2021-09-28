Полиция предложила юристам КПРФ, подготовившим иски по итогам выборов, поехать в ОВД

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков подтвердил "Интерфаксу", что полиция находится в приемной первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова; юристам, подготовившим жалобу на итоги выборов, предлагается проехать в ОВД.

"Могу подтвердить, что в приемной Мельникова в Москве находятся два юриста Мосгоркомитета партии, они подготовили жалобу на результаты выборов в суд и намерены были вести ее в суд. Сотрудники полиции предлагают им проехать в отдел внутренних дел", - сказал Синельшиков "Интерфаксу" во вторник.

Ранее пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов сообщил "Интерфаксу", что "полиция заблокировала приемную первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, где находится юрист фракции КПРФ с исками по незаконности ДЭГ (дистанционного электронного голосования - ИФ) в Москве". "Сделано это было перед подачей наших исков в суд", - сказал Попов.

Он отметил, что полиция пришла с целью проверки, однако в связи с чем она провозится, в партии не уточнили.

Позднее во вторник в КПРФ пояснили "Интерфаксу", что речь идет не о приемной Мельникова в Госдуме, а о его городской приемной. "В Москве у Мельникова есть депутатская приемная, и когда там нет приема граждан, там могут работать товарищи из московского Горкома", - пояснил собеседник агентства.

27 сентября Попов сообщил "Интерфаксу", что подача исков в Пресненский районный суд от 14 представителей КПРФ запланирована на 10:00 вторника. Как уточнил "Интерфаксу" замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов, иски подаются к избирательной комиссии электронного голосования.