Представители московского отделения КПРФ подадут иски на результаты ДЭГ 28 сентября

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Представители столичного отделения КПРФ подадут судебные иски на результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Пресненский районный суд во вторник, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.

"Завтра (28 сентября) в Пресненский районный суд в 10:00 наши 14 кандидатов придут подавать судебные иски по ДЭГу", - сказал Попов.

Он уточнил, что в понедельник подал свой иск один из кандидатов в депутаты Госдумы - Михаил Лобанов.

24 сентября замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил "Интерфаксу", что подача исков от пятнадцати представителей КПРФ запланирована на 27 сентября. Иск подается к избирательной комиссии электронного голосования.