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Депутаты Мосгордумы от КПРФ бойкотируют пленарное заседание

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Московское отделение КПРФ решило пропустить пленарное заседание столичного парламента 29 сентября в связи с несогласием с результатами дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших выборах, передает корреспондент "Интерфакса".

Руководитель фракции коммунистов Николай Зубрилин заявил на этом заседании, что и фракция, и Мосгорком КПРФ не признают ни итоги ДЭГ на выборах в Госдуму по одномандатным округам, ни итоги довыборов в Мосгордуму по 37-му избирательному округу. В 37-м округе победил выдвинувшийся от "Яблока" Владимир Рыжков.

"Поэтому, в знак протеста, мы сегодня покидаем заседание Мосгордумы", - объявил Зубрилин.

Первое пленарное заседание столичного парламента после летнего перерыва проводится по видеосвязи.

Ранее замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов сообщил "Интерфаксу", что коммунисты планируют подать в суд 15 исков к избирательной комиссии электронного голосования в связи с результатами подсчета голосов. Подача исков намечалась на утро 28 сентября, однако юрист партии Мухамед Биджев с исками застрял до вечера вторника в приемной вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова, которую "заблокировала" полиция. Затем выяснилось, что в отношении Биджева составили протокол об организации несогласованного собрания.

В связи с этими событиями коммунисты перенесли подачу исков на среду 29 сентября, а также сообщили, что всего будет подано 29 исков.

КПРФ Мосгордума Николай Зубрилин Госдума Владимир Рыжков

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