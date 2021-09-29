Юристу КПРФ Биджеву вменили организацию несогласованного митинга

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На юриста московского отделения КПРФ Мухамеда Биджева составлен протокол за организацию несанкционированного мероприятия (ст. 20.2 КоАП, часть 2), сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов.

По его словам, Биджев был доставлен в ОВД "Замоскворечье", по пути туда его сопровождали глава юридической службы МГК КПРФ Николай Геращенко, адвокат Михаил Бирюков и депутат Госдумы от КПРФ, бывший первый зампрокурора Москвы Юрий Синельщиков.

"Биджеву грозит до 10 суток административного ареста", - сказал Попов.

28 сентября Попов рассказал "Интерфаксу", что полицейские вручили Биджеву определение о дате и месте составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП. В тот момент Биджев с исками коммунистов к результатам электронного голосования в Москве находился в городской приемной коммуниста Ивана Мельникова, первого вице-спикера Госдумы.

В КПРФ сначала сообщили, что приемная "заблокирована" полицией. Затем сообщалось, что полицейские предлагали юристу партии проехать с ними в отделение. Потом ему вручили полицейское определение.

Мельников вечером во вторник сообщил, что не был очевидцем этих событий, поскольку участвовал в заседании президиума ЦК КПРФ по другому адресу. По его словам, президиум ЦК уполномочил депутата от КПРФ Юрия Синельщикова выехать на место и разобраться, что происходит. Мельников добавил, что, если полицейские хотят побеседовать с одним из юристов, беседа состоится, "других вариантов тут нет".

Из-за событий вокруг приемной Мельникова коммунисты перенесли на утро среды подачу в Пресненский суд исков, оспаривающих результаты электронного голосования в Москве.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.

После публикации первых итогов выборов московское отделение КПРФ подало уведомления в мэрию об уличных акциях 20 и 25 сентября, а также 3 октября. Власти Москвы эти акции не согласовали, сославшись на пандемию. Однако коммунисты провели на Пушкинской площади митинги 20 и 25 сентября с участием не прошедших в Думу кандидатов. Непосредственно во время акций задержаний не было.