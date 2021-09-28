Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первое после лета пленарное заседание Мосгордумы пройдет по удаленке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первое после летнего перерыва пленарное заседание Мосгордумы пройдет по видеосвязи, онлайн, решила комиссия по организации работы столичного парламента. Об этом объявил председатель комиссии, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в Мосгордуму поступило предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. В нем говорится, что эпидемическая обстановка в городе осложнилась, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всех возрастных группах и, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение, необходимо усилить профилактические меры.

Шапошников отметил, что из 45 депутатов привились от коронавируса 33.

Мосгордума была на перерыве с 24 мая по 19 сентября. Это объяснялось тем, что депутатам нужно было поработать в избирательных округах, разобрать обращения граждан, провести ранее отмененные мероприятия.

До этого депутаты городского собрания работали дистанционно с 30 сентября по 6 апреля, а первое очное пленарное заседание провели 7 апреля с 50%-ной заполняемостью зала.

В сентябре 2021 года в Мосгордуму прошли довыборы по двум округам. В одном победила кандидат от "Единой России" Елена Кац, в другом - выдвинувшийся от "Яблока" Владимир Рыжков.

Хроника 09 января 2020 года – 28 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Мосгордума Москва Алексей Шапошников Елена Андреева Коронавирус

Новости по теме

Новости

Бывших владельцев и руководство "ВИМ-Авиа" хотят привлечь к ответственности по ее долгам

Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн руб.

Facebook попросил российский суд отсрочить выплату штрафов на 26 млн руб.

Источник сообщил, что КПРФ выдвинет своего кандидата на пост спикера Думы

Проект "Важные иноагенты" стал 48-м СМИ-иноагентом в России

Коммунисты перенесли на среду подачу исков к результатам ДЭГ в Москве

Коммунисты перенесли на среду подачу исков к результатам ДЭГ в Москве

Навальный и его соратники стали фигурантами дела об экстремистском сообществе

Бывший предправления Татфондбанка Мусин приговорен к 12 годам колонии

В Кремле заявили, что не знают о проблемах КПРФ в связи с исками по итогам выборов

Источник узнал о сохранении за Крашенинниковым его поста в Думе

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа

В Кремле заявили о готовности обсуждать с Киевом прямые закупки газа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');