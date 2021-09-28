Первое после лета пленарное заседание Мосгордумы пройдет по удаленке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Первое после летнего перерыва пленарное заседание Мосгордумы пройдет по видеосвязи, онлайн, решила комиссия по организации работы столичного парламента. Об этом объявил председатель комиссии, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в Мосгордуму поступило предписание главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. В нем говорится, что эпидемическая обстановка в городе осложнилась, заболеваемость коронавирусной инфекцией растет во всех возрастных группах и, чтобы предотвратить дальнейшее осложнение, необходимо усилить профилактические меры.

Шапошников отметил, что из 45 депутатов привились от коронавируса 33.

Мосгордума была на перерыве с 24 мая по 19 сентября. Это объяснялось тем, что депутатам нужно было поработать в избирательных округах, разобрать обращения граждан, провести ранее отмененные мероприятия.

До этого депутаты городского собрания работали дистанционно с 30 сентября по 6 апреля, а первое очное пленарное заседание провели 7 апреля с 50%-ной заполняемостью зала.

В сентябре 2021 года в Мосгордуму прошли довыборы по двум округам. В одном победила кандидат от "Единой России" Елена Кац, в другом - выдвинувшийся от "Яблока" Владимир Рыжков.