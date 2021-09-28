КПРФ удвоит число судебных исков к итогам электронного голосования

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В КПРФ решили увеличить до 29 число исков к результатам дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве, которые будут поданы в суд, сообщил пресс-секретарь фракции коммунистов в Мосгордуме, член предвыборного штаба МГК КПРФ Никита Попов. Ранее речь шла о 14 исках.

"От партии отдельно будет 14 исков, где в каждом из них заинтересованным лицом будет кандидат по округу. Итого, 29 исков: 14 от кандидатов и 15 от КПРФ", - сказал Попов.

По его словам, юристы партии передавали иски таким образом, что кандидаты сами смогут их подать в Пресненский суд: ранее в них было указано два истца (кандидат по округу и КПРФ), теперь в исках кандидатов партия числится как заинтересованное лицо. Кандидаты и руководитель юридической службы московского городского комитета КПРФ Николай Геращенко пойдут с исками в суд утром в среду.

Ранее сообщалось, что КПРФ подаст 15 исков о результатах ДЭГ в Пресненский суд 28 сентября вечером. Но юристы с исками оказались заблокированы в городской приемной вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова. В приемную пришла полиция с проверкой. Подачу исков поэтому перенесли на 29 сентября.

Попов добавил, что юрист Мухамед Биджев, которому полицейские вручили определение о составлении протокола по статье 20.2 КоАП и пригласили в отделение, скоро вместе с Геращенко пойдет в ОВД Замоскворечье, чтобы понять, что ему вменяют.

"Интерфакс" не располагает комментариями полиции в связи со сложившейся ситуацией.