ТЦ "Океания" на западе Москвы могут временно закрыть за нарушение масочного режима

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Скопления посетителей без масок зафиксировали в торговом центре (ТЦ) "Океания" на западе Москвы, теперь ему грозит штраф и временное закрытие, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания" (...) большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", - сказал Поплавский журналистам.

Он добавил, что юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб. Если будет установлен вред здоровью человека, сумма вырастет до 1 млн руб. Кроме того, работу ТЦ могут приостановить на срок до 90 суток.

ТЦ расположен по адресу: ЗАО, Кутузовский проспект, д. 57.