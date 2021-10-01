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ТЦ "Океания" на западе Москвы могут временно закрыть за нарушение масочного режима

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Скопления посетителей без масок зафиксировали в торговом центре (ТЦ) "Океания" на западе Москвы, теперь ему грозит штраф и временное закрытие, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торгово-развлекательном центре "Океания" (...) большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", - сказал Поплавский журналистам.

Он добавил, что юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб. Если будет установлен вред здоровью человека, сумма вырастет до 1 млн руб. Кроме того, работу ТЦ могут приостановить на срок до 90 суток.

ТЦ расположен по адресу: ЗАО, Кутузовский проспект, д. 57.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Океания Москва ОАТИ Андрей Поплавский Коронавирус

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