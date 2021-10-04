Собянина встревожил рост госпитализаций в Москве с COVID-19 на 20%

Он пообещал ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла примерно на 30%, госпитализация заболевших выросла более чем на 20%, отметил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, эта ситуация, "конечно, не может не внушать тревогу".

Мэр сказал это на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом и заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением санитарных правил.

Собянин отметил, что пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений. По данным оперштаба на утро понедельника, суточный прирост заболеваемости составил 4 410 новых случаев COVID-19, днем ранее сообщалось о 4 294 новых заразившихся.

"Необходимо ужесточать контроль за санитарными правилами, как мы всегда делали во время роста заболеваемости. В последние выходные мы вынуждены были применить административные наказания к 34 крупными торговым центрам, причем мы сегодня это делаем без какой-то беготни по торговым залам или городу, все это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации, - сказал он. - Мы видим все торговые центры - как они работают, как они эффективно выполняют те требования, которые предусмотрены указом и предписаниями санитарных врачей".

По словам Собянина, власти Москвы будут контролировать ситуацию с коронавирусом и принимать необходимые меры в случае ухудшения.

Он добавил, что город возобновит программы поощрения для привившихся граждан, в том числе розыгрыши автомобилей.