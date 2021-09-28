ТЦ "Атриум" грозит временное закрытие из-за нарушения масочного режима

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нарушение посетителями масочного режима выявили в московском торговом центре "Атриум", юрлицу грозит штраф или временное закрытие, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технический инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в ТЦ "Атриум", расположенном по адресу: ЦАО, Земляной Вал, д. 33, большое количество посетителей находились без средств индивидуальной защиты. Администрацией торгового центра не приняты исчерпывающие меры по организации работы по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований", - сказал Поповский журналистам во вторник.

По его словам, также в ходе рейда выяснилось, что в магазинах посетителей обслуживали без масок или с неправильно надетыми масками.

За выявленные нарушения юрлицу грозит штраф до 300 тыс. руб. Эта сумма может быть увеличена до 1 млн руб., если выяснится факт причинения вреда здоровью человека. Кроме того, в последнем случае торговый центр могут закрыть на срок до 90 суток.

Накануне руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк заявил, что в Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания.