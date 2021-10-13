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Москвичи смогут участвовать в переписи населения дистанционно

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Москвичи получат возможность принять участие во Всероссийской переписи населения в 2021 году дистанционно через портал госуслуг, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В центрах госуслуг "Мои документы" москвичи могут принять участив в переписи двумя способами: на стационарном участке с помощью специалиста офиса или в разделе электронных услуг через портал Госуслуг.

Всероссийская перепись пройдет с 15 октября по 14 ноября. Для участия от горожан не потребуются никакие персональные данные, в том числе паспорт. Вопросы анкеты затронут лишь пол, возраст, национальность, образование и семейный статус.

Каждый участник получит уникальный QR-код с информацией обо всех его сожителях, что сэкономит время при традиционных поквартирных обходах граждан.

Москва

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