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Участие в переписи населения через Госуслуги приняли более 1 млн человек

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 1 млн человек приняли участие в стартовавшей менее суток назад Всероссийской переписи населения в онлайн формате на портале Госуслуг, сообщает Минцифры РФ.

"В течение первых суток более 1 млн человек приняли онлайн-участие во Всероссийской переписи населения. Электронная форма доступна на портале Госуслуг. Перепись населения впервые в России проходит в том числе в онлайн-формате, который обеспечивает удобство пользователя, безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

В РоссииВсероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноябряВсероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноябряЧитать подробнее

В пятницу стартовал основной этап Всероссийской переписи населения, который продлится до 14 ноября 2021 года, участие в ней носит добровольный характер. Она впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями страны электронного переписного листа на портале Госуслуг с 15 октября по 8 ноября.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в октябре и ноябре затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

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