МВД пообещало пресекать деятельность лже-переписчиков

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Первый замглавы МВД Александр Горовой в преддверии Всероссийской переписи населения призвал бороться с совершением правонарушений под видом переписи и потребовал качественно организовать профилактические мероприятия в жилом секторе, "чтобы не допустить осложнения криминальной обстановки".

Об этом сообщил пресс-центр министерства. Там заверили, что МВД обеспечит безопасность почти 270 тысяч переписчиков и поможет им переписать спецконтингент полиции и отдельные категории подчиненных сотрудников.

18 августа премьер Михаил Мишустин своим постановлением перенес начало основного этапа переписи с 1 на 15 октября. Этап завершится 14 ноября. Заполнить переписные листы самостоятельно на портале госуслуг граждане смогут с 15 октября по 8 ноября. Перепись в отдаленных и труднодоступных районах, транспортное сообщение с которыми затруднено, продлится до 20 декабря.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, ее окончательные итоги будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате: переписной лист можно будет самостоятельно заполнить на "Госуслугах".